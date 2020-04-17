Son Dakika: Sokağa çıkma yasağı uygulanacak 31 ilde polis ve jandarma uygulama yapacak - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta bugün saat 15.00-24.00 saatleri arasında polis ve jandarma ekiplerince uygulama yapılacağını açıkladı.

SOSYAL MESAFE VE MASKE KULLANIMI DENETLENECEK

Uygulamada market, fırın, pazar yeri, büfe, yoğun olarak alışveriş yapılan cadde/sokaklar, akaryakıt istasyonları ile toplu taşıma araçları ve duraklarda sosyal mesafe kuralı ile maske kullanımı denetlenecek.

KURALLARA UYMAYANLARA ADLİ İŞLEM GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca saat 21.00 itibariyle kapalı olması gereken market vb. iş yerleri ile açık olması muhtemel fırın, büfe, akaryakıt istasyonu içerisinde bulunan alışveriş alanları kontrol edilecek. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uymayan iş yerleri ve vatandaşlara adli ve idari işlem uygulanacak.

YASAĞIN UYGULANACAĞI 31 İL

17.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 19.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında (hafta sonu) olmak üzere sokağa çıkma yasağı uygulanacak illerimiz;

Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ve Zonguldak.