Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 18 Ekim 2021 - Son Dakika

Sağlık bakanlığı koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeleri tüm şeffaflığıyla tablolar halinde halkın bilgisine sunuyor. Son bir haftalık tablo değerlendirmeleriyle birlikte 18 Ekim Pazartesi günü yayınlanan koronavirüs vaka tablosunu bu haberde derledik.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 12 EKİM 2021

12 Ekim Salı günü 357.636 kişiye test uygulanmıştır.

12 Ekim Salı 357.636 kişiye uygulanan testten 33.860 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

12 Ekim Salı günü 237 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

12 Ekim Salı günü 30.110 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 13 EKİM 2021

13 Ekim'de 362.217 koronavirüs testi yapıldı.

13 Ekim'de semptomlu semptomsuz vaka sayısı 30.709 olarak açıklandı.

13 Ekim'de itibariyle vefat sayısı 203 olarak gerçekleşti.

13 Ekim'de 26.461 kişi iyileşti.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 14 EKİM 2021

14 Ekim'de 362.217 koronavirüs testi yapıldı

14 Ekim'de semptomlu semptomsuz vaka sayısı 30.709 olarak açıklandı.

14 Ekim itibariyle vefat sayısı 203 kişi olarak gerçekleşti.

14 Ekim'de 26.461 kişi iyileşti.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 15 EKİM 2021

15 Ekim'de 363.536 koronavirüs testi yapıldı.

15 Ekim'de semptomlu semptomsuz vaka sayısı 30.694 olarak açıklandı.

15 Ekim'de itibariyle vefat sayısı 181 olarak gerçekleşti.

15 Ekim'de 25.513 kişi iyileşti.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 16 EKİM 2021

16 Ekim Cumartesi günü 357.167 kişiye test uygulanmıştır.

16 Ekim Cumartesi 357.167 kişiye uygulanan testten 28.537 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

16 Ekim Cumartesigünü 212vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

16 Ekim Cumartesi günü 25.611 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 17 EKİM 2021

17 Ekim'de 341.426 koronavirüs testi yapıldı.

17 Ekim Pazar 341.426 kişiye uygulanan testten 24.114 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

17 Ekim Pazar günü 186 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

17 Ekim Pazar günü 24.403 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 18 EKİM 2021