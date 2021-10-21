Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021 - Son Dakika

Son dakika! Haftalık koronavirüs vaka tablosu: 21 Ekim 2021

Sağlık Bakanlığı her gün koronavirüs vaka tablosunu halkın bilgisine sunuyor. Son bir hafta içinde değişen vaka oranları ve bugünün vaka sayılarını haberimizde derledik.

Sağlık bakanlığı koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeleri tüm şeffaflığıyla tablolar halinde halkın bilgisine sunuyor. Son bir haftalık tablo değerlendirmeleriyle birlikte 21 Ekim Perşembe günü yayınlanan koronavirüs vaka tablosunu bu haberde derledik. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 15 EKİM 2021 15 Ekim'de 363.536 koronavirüs testi yapıldı.

15 Ekim'de semptomlu semptomsuz vaka sayısı 30.694 olarak açıklandı.

15 Ekim'de itibariyle vefat sayısı 181 olarak gerçekleşti.

15 Ekim'de 25.513 kişi iyileşti. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 16 EKİM 2021 16 Ekim Cumartesi günü 357.167 kişiye test uygulanmıştır.

16 Ekim Cumartesi 357.167 kişiye uygulanan testten 28.537 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

16 Ekim Cumartesigünü 212vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

16 Ekim Cumartesi günü 25.611 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 17 EKİM 2021 17 Ekim'de 341.426 koronavirüs testi yapıldı.

17 Ekim Pazar 341.426 kişiye uygulanan testten 24.114 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

17 Ekim Pazar günü 186 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

17 Ekim Pazar günü 24.403 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 18 EKİM 2021 18 Ekim'de 351.165 koronavirüs testi yapıldı.

18 Ekim Pazar 351.165 kişiye uygulanan testten 29.240 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

18 Ekim Pazar günü 214 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

18 Ekim Pazar günü 26.539 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 19 EKİM 2021 19 Ekim'de 360.849 koronavirüs testi yapıldı.

19 Ekim Pazar 360.849 kişiye uygulanan testten 30.862 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

19 Ekim Pazar günü 223 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

19 Ekim Pazar günü 27.352 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 20 EKİM 2021 20 Ekim Çarşamba günü 361.350 kişiye test uygulanmıştır.

20 Ekim Çarşamba 361.350 kişiye uygulanan testten 29.760 kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

20 Ekim Çarşamba günü 214 vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

20 Ekim Çarşamba günü 28.803 vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir. KORONAVİRÜS VAKA TABLOSU 21 EKİM 2021 21 Ekim Çarşamba günü ....... kişiye test uygulanmıştır.

21 Ekim Çarşamba ...... kişiye uygulanan testten ..... kişide koronavirüs vakasına rastlanmıştır.

21 Ekim Çarşamba günü ...... vatandaşımız koronavirüs vakası nedeniyle vefat etmiştir.

21 Ekim Çarşamba günü ...... vatandaşımız koronavirüsü yenmiştir.

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