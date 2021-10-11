Son Dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 8,93'ten işlem görüyor - Son Dakika

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Cuma günü yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın yüzde 1,03 üzerinde 8,97 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 8,9320 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,36 değer kaybıyla 10,3350'den, sterlin/TL de yüzde 0,20 düşüşle 12,1920'den satılıyor. Dolar endeksi yatay seyirle 94,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1580'den işlem görüyor.

PİYASALAR MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NA ODAKLANDI

Analistler, yurt içinde açıklanan verilere göre ödemeler dengesinin ağustosta 528 milyon dolar fazla vererek beklentilerden iyi gerçekleşmesinin Türk lirasını desteklediğini söyledi. Bugün yurt içinde ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunumun takip edileceğini aktaran analistler, yurt dışında ise veri gündeminin sakin olduğunu kaydetti.