Üye Girişi
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor - Son Dakika

Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor

01.11.2021 10:48
Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor

Son edinilen bilgilere göre, dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 9,55 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 11.05'ten, sterlin ise 13.05'ten işlem görüyor.

Yurt içi piyasaların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili dolayısıyla kapalı olduğu geçen hafta cuma günü, dolar/TL uluslararası piyasalarda en düşük 9,5120 ve en yüksek 9,6321 seviyelerini görmesinin ardından günü önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 9,6073'ten tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya ise düşüşle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla 9,55 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL 11,05'ten, sterlin/TL ise 13,05'ten satılıyor. Dolar endeksi, geçen hafta cuma günü 94,3 ile iki haftanın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından bugün 94,2 seviyelerinden işlem görürken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 değer kaybıyla 1,1555 seviyelerinde bulunuyor.

PİYASALAR HABER AKIŞINA ODAKLANDI

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası küresel ekonomide enflasyon, büyüme ve para politikalarının geleceğine dair oluşan ana riskler temasının değişmediğini, bu durumun uluslararası piyasalarda dolara olan talebin güçlü kalmasını sağladığını bildirdi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü gerçekleştirilecek toplantısından çıkacak sonuçlar ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin döviz piyasalarının yönü üzerinde belirleyici olacağını vurgulayan analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 94,5'in direnç, 93,9'un destek konumunda bulunduğunu söyledi. Analistleri bugünün veri takviminde, ABD'de açıklanacak ISM imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin öne çıktığını kaydetti.

GÜNCEL DÖVİZ KURLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak 10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı 10:30 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü 10:24 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu 10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı 09:56 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti 09:25 Muğla'da demirleyen Bill Gates, çevrecilerin tepkisini çekti
Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı 08:39 Kumarda kazandığı parayı almak isteyen hostes, kurye kılığında arkadaşının evine girip kabusu yaşattı Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler

Son Dakika Haberleri
10:48 Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor
10:44 Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular
10:42 Zamlar devam ediyor! LPG oto gazın fiyatı 48 kuruş artacak
10:33 İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu
10:29 Beytikan Aşireti'nden 200 kişilik bir grup CHP'ye katıldı: Geçişimizin nedeni partinin Kürt sorununa bakışı
10:26 19 yaşındaki gururumuz, NBA'de yıldızlar karmasına karşı döktürdü
10:23 Çocuk parkında bir grup genç kız, tartıştığı kızı tekme tokat dövdü
10:17 Ödüllendirilen polis memurunda 24 kilo 600 gram eroin bulundu
09:55 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Okulların kapanmayacak, arkadaşımızın aşıyla ilgili sözleri yanlış anlaşıldı
09:53 Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi
Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular Arjantin Ligi'nde maç esnasında teknik direktörü vurdular         
10:45
İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu İran sınırında su dolu hendekte erkek cesedi bulundu         
10:34
17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı 17 yaşında genç, bir günde 3 araç çaldı         
10:28
Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor Cennet hurması, fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor         
10:20
Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı Karavana çevirdiği otobüse 600 bin lira harcadı         
10:15
Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi Mehmet Dinçer ile aşk yaşamaya başlayan Hadise, sahne kıyafetlerini değiştirdi         
09:54
Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı Sanayide kullanılan doğalgaz fiyatı yüzde 48 zamlandı         
08:53
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı         
08:17
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı         
17:57
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 10:55:11. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Haftaya düşüşle başlayan dolar 9,55'ten alıcı buluyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement