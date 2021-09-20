Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 490 liradan alıcı buluyor - Son Dakika

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Geçen haftanın son işlem günü dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,38 üzerinde 487,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 490 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 805 lira, cumhuriyet altını da 3.275 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altına 1.754 dolardan alıcı buluyor.

ONS ALTINDA 1.750 DOLAR ÖNEMLİ DESTEK

Analistler, Çin'li Evergrande şirketinin yaklaşan borçlarının oluşturduğu belirsizliklerin piyasalarda oynaklığı artırdığını belirterek, altının ons fiyatındaki yatay seyre karşın dolar kurundaki artışın yurt içinde altın fiyatlarının yükselmesine sebep olduğunu kaydetti. Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 artışla 8,69 seviyesinde bulunuyor. Bu hafta çarşamba ABD Merkez Bankası ve Japonya Merkez Bankası, perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantılarının yatırımcı kararları üzerinde etkili olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.750 seviyesinin önemli destek konumunda olduğunu söyledi.