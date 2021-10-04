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Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor - Son Dakika

Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor

04.10.2021 10:38

Son Dakika! Dolar/TL, haftaya yükselişle başlamasının ardından 8,87 seviyelerinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro 10,30'dan, sterlin ise 12,03'ten işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,33 azalışla 8,8607 seviyesinden tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8,8721 seviyesinde bulunuyor.

EURO VE STERLİN NE KADAR?

Aynı dakikalarda euro/TL 10,3015'ten, sterlin/TL de 12,0382'den satılıyor. Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 94 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1,1606'dan işlem görüyor. Analistler, küresel bazda özellikle enerji arz ve tedarikinde yaşanan sıkıntılarla risk algısının arttığını belirterek, dolara olan talebi artırdığını kaydetti.

PİYASALAR VERİ AKIŞINA ODAKLANDI

Öte yandan, yurt içinde açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,55 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,58, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 43,96 oldu. Analistler, bugün, ABD'de fabrika siparişleri ve dayanaklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirten analistler, yüzde 1,48 seviyesinde bulunan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin seyrinin de yatırımcıların odağında bulunmayı sürdüreceğini ifade etti.

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Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor
Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, dolar, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Finans Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Haftaya yükselişle başlayan dolar 8,87'den alıcı buluyor - Son Dakika
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