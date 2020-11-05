Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi - Son Dakika

Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi
05.11.2020 12:15
Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.
Hain saldırıda şehit düşen işçilerin kimlikleri belirlendi
HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesinde teröristlerce düzenlenen füzeli saldırıda şehit olan sivil işçilerin kimlikleri belirlendi.
4 Kasım 2020 tarihinde Derecik ilçesi Irak sınırına yakın iki üs bölgesi arasında yol çalışması yapan sivil iş makinesine yönelik bölücü terör örgütü tarafından füze ve uzun namlulu silahlarla saldırı yapılmış, saldırısı sonucu 3 sivil işçi şehit düşmüştü. Saldırıda şehit düşenlerin Selim Gündüz (Yüksekova), Zeki Ölmez (Yüksekova) ve Mehmet Reşat Keskin (Van) olduğu öğrenilirken, gün içerisinde törenle toprağa verilmesi bekleniliyor.
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