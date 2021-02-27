Son dakika: Haiti'de hapishaneden kaçma girişiminde 6'sı mahkum 25 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika: Haiti'de hapishaneden kaçma girişiminde 6'sı mahkum 25 kişi öldü

27.02.2021 02:15
Son dakika: Haiti'de hapishaneden kaçma girişiminde 6'sı mahkum 25 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haber: Karayip ülkesi Haiti'de bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda ilk belirlemelere göre 6'sı mahkum 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Karayip ülkesi Haiti'de bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda ilk belirlemelere göre 6'sı mahkum 25 kişinin öldüğü bildirildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince yakınlarındaki Croix-des-Bouquets Cezaevi'nde ayaklanma çıkaran ve ardından hapishaneden firar eden mahkumlar polisle çatıştı.

Güvenlik güçlerinin olaylara müdahalesinde şu ana kadar 6'sı mahkum 25 kişi hayatını kaybetti, 200'den fazla kişi hapishaneden firar etti.

Yetkililer, mahkumların cezaevinden kaçarken vatandaşlara saldırıda bulunduğunu ve bunun sonucunda bazı vatandaşların öldüğünü açıkladı.

Polisin cezaevinden firar eden kişilere yönelik operasyonunda şimdiye kadar 69 mahkumu yakaladığı öğrenildi.

Öte yandan firar edenler arasında Haiti'de silahlı çetelerin liderlerinden birinin de olduğu kaydedildi.

Devlet Başkanı Jovenel Moise olaylara ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Croix-des-Bouquets'den kaçanları kınıyoruz ve halkı sakin kalmaya çağırıyoruz. Ulusal Polisin durumu kontrol altına alması için gerekli bütün talimatları verdim." ifadesini kullandı.

Croix-des-Bouquets hapishanesi, 7 Şubat'ta Devlet Başkanı Moise'ye darbe yapmakla suçlanan muhaliflerin olduğu sembol bir yer olarak belirtiliyor.

Cezaevi, Prince, Mahkum, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Haiti'de hapishaneden kaçma girişiminde 6'sı mahkum 25 kişi öldü - Son Dakika


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