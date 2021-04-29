Haiti'de bir otobüs ile karşı yönden gelen minibüsün çarpışması sonucu 21 kişi hayatını kaybetti, 30'dan fazla kişi yaralandı.
Kaza, Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'in kuzeybatısında yer alan sahil kasabası Arcahiae'de meydana geldi.
Yetkililer, görgü tanıklarının ifadelerine göre, Port-au-Prince'den Saint-Marc'a giden bir minibüsün, önündeki aracı sollarken karşı yönden gelen otobüsle çarpıştığını bildirdi.
Kazada 21 kişinin yaşamını yitirdiği, 30'dan fazla kişinin yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Haiti'de otobüs ile minibüs çarpıştı: 21 ölü, 30 yaralı - Son Dakika