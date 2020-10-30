Son dakika: Hak-İş Tokat İl Başkanı Demir'den Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki - Son Dakika

Hak-İş Tokat İl Başkanı Resul Demir, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a İslam peygamberi Hazreti Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması ve İslam karşıtı açıklamaları nedeniyle tepki gösterdi.

Demir, sendika binasında yaptığı açıklamada, Macron'un açıklamalarını ve Charlie Hepdo dergisinin yayınını kınadıklarını söyledi.

Charlie Hebdo dergisinin alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili'nde hedef almasının açık bir provokasyon olduğunu belirten Demir, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan üzerinden İslam coğrafyasının en kıymetli değeri Hz. Muhammed ve mirasına saldıran Fransız Charlie Hebdo dergisini şiddetle kınıyoruz. Fransız Charlie Hebdo dergisi, basın özgürlüğü adı altında eleştiri ve ifade özgürlüğünü aşarak ırkçılık ve İslam düşmanlığı yapmaktadır. Hiçbir inanca ve kutsal değere saygısı olmayan Charlie Hebdo dergisinin yayınını tüm dünya utanç ve ibretle izlemektedir." dedi.

Charlie Hepdo'nun yayınının Macron'un tavrından bağımsız olmadığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Yüce dinimiz İslam'ı ve peygamberini siyasi emeller uğruna araçsallaştırmak utanç vericidir. Hz. Muhammed, sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın rol modelidir.

Macron'un açıklamalarının ardından gerçekleştirilen, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı da hedef alan ve uluslararası alanda itibarsızlaştırma amacı taşıyan bu ahlaksız yayın ve tutumları güçlü şekilde kınıyoruz. Bu yayınlar, büyük ve güçlü Türkiye'den ve Türkiye'nin Akdeniz ve Libya'daki başarılarından duyulan rahatsızlığın açık bir tezahürüdür.

Hak-İş Konfederasyonu Tokat İl Başkanlığı olarak yüce dinimiz İslam ve Peygamber Efendimize yönelik saldırıları ve Cumhurbaşkanımıza yönelik hakareti şiddetle kınıyor, Müslümanlardan özür dilenmesini bekliyoruz."