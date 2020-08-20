Son dakika... HAK-İŞ Yemen'deki mazlumlara umut ışığı oldu - Son Dakika

Son dakika... HAK-İŞ Yemen'deki mazlumlara umut ışığı oldu

Gelen son dakika haberlerine göre İŞ Konfederasyonu, Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana Kurban Bayramı öncesinde yardım ulaştırmak amacıyla Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına tüm teşkilatlarıyla birlikte...

Son dakika... HAK-İŞ Yemen'deki mazlumlara umut ışığı oldu, System.String[]

HAK-İŞ Konfederasyonu, Yemen'de yaşanan iç karışıklık ve savaş sebebiyle mağdur olan 22 milyon insana Kurban Bayramı öncesinde yardım ulaştırmak amacıyla Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği tarafından İstanbul Valiliğinin izni ile yürütülen yardım kampanyasına tüm teşkilatlarıyla birlikte destek verdi.

2015 yılından beri çatışmaların devam ettiği, kan ve gözyaşının dinmediği Yemen için HAK-İŞ Konfederasyonunun da desteğiyle düzenlenen yardım kampanyası ile Kurban Bayramı öncesinde gıda dağıtımı, sıcak yemek dağıtımı ve su dağıtımı yapıldı. Taiz şehrinde yaşayan ihtiyaç sahiplerine 100 adet gıda kolisi ulaştırılarak, 700'den fazla ihtiyaç sahibi aile bu yardımdan faydalandı. Taiz şehrinde yaşamını sürdüren 440 kişiye temiz su ulaştırıldı. 88 araba su ile 440 ton su dağıtıldı. 2 bin 640'dan fazla ailenin temiz suya erişmesi sağlandı. Marip şehrinde aşevlerinde gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımı ile de bin 900 aileye yemek ulaştırıldı.

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yemen halkına umut ışığı olmanın önemini vurgulayarak, "Çoluk çocuk genç yaşlı herkesi yaptığımız yardımlarla mutlu ettik, yüzlerini güldürmeyi başardık" dedi.

"Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırmış olmanın, Yemen halkının yüzünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz"

Arslan, "Konfederasyonumuza bağlı sendikalarımız, üyelerimiz ve tüm teşkilatımız tarafından toplanan yardımlarla, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi Yemen halkına erzak ve gıda yardımları ulaştırmış olmanın, Yemen halkının yüzünü bir parça da olsa güldürmenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. HAK-İŞ Konfederasyonu olarak dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların yanında olmayı hem insani hem de vicdani bir görev olarak görmeye ve bu anlamda üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Arslan, "İstanbul Valiliğinin izniyle Yemen'deki mazlum ve mağdur halk için toplanan yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Yemene Merhamet İnsanlığa Rahmet Derneği'ne gerçekleştirdikleri başarılı ve anlamlı organizasyondan dolayı teşekkür ederiz" dedi. - ANKARA

Kurban Bayramı, İstanbul, Yemen, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 14:28

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... HAK-İŞ Yemen'deki mazlumlara umut ışığı oldu - Son Dakika
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