Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kalıcı barışı görüştük

İsrail günlerdir Gazze'de masum sivilleri katlederken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Ankara'da bir araya geldi. Blinken, toplantının ardından yaptığı açıklamada "Gazze ile ilgili derin endişeleri biliyoruz, kalıcı barışı görüştük. Bu krizi atlatmaya çalışıyoruz. İnsani yardım için de çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

ÜST DÜZEY KİMSE KARŞILAMADI

Orta Doğu turu kapsamında dün Batı Şeria'ya giderek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gece saatlerinde ise Türkiye'ye geldi. Blinken ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak saat 23.58'de Esenboğa Havalimanı'na inerken, karşılamaya Türkiye'den hiçbir üst düzey yetkilinin gitmemesi ve apronun ışıklarının kapalı olması dikkat çekti.

FİDAN İLE BAŞBAŞA GÖRÜŞTÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu sabah ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. İkili görüşme öncesinde kamera karşısına geçip poz verdi. O anlarda ABD'li bakanın gergin olduğu gözlemlendi. Daha sonra iki bakan görüşme gerçekleştirdi.

BLINKEN'DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Hakan Fidan ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Blinken "Çalışmalar devam ediyor. Buradaki endişeleri biliyoruz. Gazze'de, korkunç bedeli görüyoruz. Masum sivillerin bedelini görüyoruz. İsraillilerle temas halindeyiz. Sivil kayıpları azaltabilecek adımlar için konuştuk. Büyük miktarda yardımın Gazze'ye ulaşması için önemli adımların atılacağını önümüzdeki günlerde göreceksiniz" dedi.

"REHİNELER İÇİN YOĞUN ŞEKİLDE ODAKLANDIK"

Blinken, şöyle devam etti: "Çatışmanın bölgeye yayılmamış olması da bir başarı. Adil ve barış için şartların oluşması için bölgedeki ülkelerle önemli görüşmeler yaptık. Gidecek daha iyi bir yol olması için çabalıyoruz. ABD'nin önderliğinin alternatifi bulunmuyor. Ülkeler bize bakıyorlar, işbirliği içindeyiz. Her gün detaylar üzerinde çalışıyoruz. İnsani yardım konusunda çok yüksek çaba gösteriyoruz. Kritik bir nokta daha rehineler konusu. Buna yoğun bir şekilde odaklanmış durumdayız. İnsani ara rehineler açısından da fayda sağlayabiliriz. Sadece Gazze değil, Batı Şeria için de. Aşırıcı şiddet konusunda açıklamalarımız net oldu. İsrailliler sözler verdi, yakından takip edeceğiz."