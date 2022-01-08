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Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: "2-3 transfer yapacağız" - Son Dakika

Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: "2-3 transfer yapacağız"

08.01.2022 22:10

Son dakika haber... GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, devre arası transfer döneminde takımın karakterine uyan ve Teknik Direktör Hakan Keleş'in istekleri doğrultusunda 2, 3 transfer yapabileceklerini ifade ederken, Galatasaray'ın Okan Kocuk ile herhangi bir talebi olmadığını söyledi.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, devre arası transfer döneminde takımın karakterine uyan ve Teknik Direktör Hakan Keleş'in istekleri doğrultusunda 2, 3 transfer yapabileceklerini ifade ederken, Galatasaray'ın Okan Kocuk ile herhangi bir talebi olmadığını söyledi.

Süper Lig'de Galatasaray'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden GZT Giresunspor'da Başkan Hakan Karaahmet maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendileri adına çok önemli bir galibiyet olduğunu ifade eden Karaahmet, "Buralardan aldığımız 3 puanlar Anadolu takımları için çok önemli. Sonucu bilinen bir şey olsa tahmin edilebilir oluyor. Bu sonuçlar Türk futboluna da güzel şeyler, heyecan katıyor. Bizim için çok mutluluk verici. Giresunspor'un sempatik bir tavrı var. Farklı camialardan iyi iltifatlar alıyoruz, onları mutlu etmek bizi mutlu ediyor. Giresunspor, duruşunu hiçbir zaman bozmayan bir takım. Bu galibiyetler hem bizim hem de sempatiyle bakan futbolseverleri mutlu ediyor. Teknik direktörümüzü hem de futbolcularımızı tebrik ediyorum. Bugün Hakan Keleş hocamızın doğum günü. Arkadaşlara da galibiyet alıp bir hediye verebilirsek çok anlamlı olacak dedim. O da hediyesi olsun hocamıza" dedi.

"GİRESUNSPOR'UN YAPACAĞI İYİ İŞLERLE LİGDE KALICI OLMASI ÖNEMLİ"

Takımın hedeflerine değinen Hakan Karaahmet, "Bizim aslında birinci etapta hedefimiz kalıcı olabilmek. Yeni çıkan takımların kalıcı olabilmesi önemli. Bir çok futbol camiasında kurulan takımlar için önemli. Yeni kurulan takımlarda risk alıyorsunuz. Bazen farklı kadrolar bambaşka iş yapıyor. Giresunspor'un bu sene yapacağı iyi işlerle ligde kalıcı olması önemli. Lige alıştıktan sonra daha farklı şeyler yapabilirsiniz. Elbette çok kötü başlamıştık. O kadar kötü ki gol atamayan, 3 puan alamayan bir takım. Hocasını gönderin diye baskı yapan taraftar grubu vardı, bunlar doğal tabi. Ama o günlerde de söyledim. Bugün birbirimize sahip çıkmamız gerek. Doğal olan bu. İleri vadeli planlar yapacaksanız ekibinizi korumanız lazım. Benim hesap vereceğim çok yer yoktu. Benim bir planım vardı. Hocamızla bu yola baş koyduk beraber. Çokta iyi bir ortam var, futbolcularda bu ortama katkı veriyor. İnşallah doğru örnek oluyoruzdur" ifadelerini kullandı.

"OKAN KOCUK İLE ALAKALI BİR TALEP OLMADI"

Son günlerde medyada Giresunspor'da kiralık olarak forma giyen Okan Kocuk'un Galatasaray'a geri çağrılacağı ile ilgili çıkan haberlere değinen Karaahmet, "Okan konusunda görüşme olmadı. Kendisi Giresunspor'un futbolcusu. Böyle bize gelen talep yok. Ben hep diyalogdan yanayım. Tabi görüşülebilir, veririm demiyorum yanlış anlaşılmasın. O çok mutlu burada, futbol oynaması lazım. Kalecimden çok memnunum. Bu çok gündemde ama bana gelen talep yok. Okan Giresunspor'un futbolcusu. Talep olursa elbette görüşürüz. Birçok etken var. Biz ne yapacağız diye düşünmemiz lazım. Okan ile yolumuza devam ediyoruz. Talep olursa onun planlarını yapmamız lazım. Talep olmadan kendi kendimize devam ediyoruz. Okan çok değerli ve burada mutlu. İnşallah Okan'a da söyledim, Giresunspor'un kalesini koruyarak. Bu sene iyi bir sezon geçirsin onun içinde güzel bir hikaye olsun" şeklinde konuştu.

"KARAKTERE UYAN OYUNCULAR OLURSA 2-3 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Devre arası transfer dönemine değinen Hakan Karaahmet, "Giresunspor en şeffaf kulüplerden bir tanesi. En az borcu olan 3-4 takımdan biri. Transfer tahtasındaki gelişmeler çok zor değil. Orayı hallederiz. Hocamızla konuştuk. Hocamızın bugün Giresunspor'da 3 tane oyuncusu 11'de eksikti, 4 cezalı oyuncu vardı. Eksik oynadık bugün. Futbolcular için hocamızla konuşuyoruz. Hocamızın da bizden talebi var, çok değil. Geçen sene birinci ligde devre arasında transfer yapmayan takımdık. Adam almıyorsunuz falan demişlerdi, bu taraftar seni sokağa çıkartmaz demişti. Ben hiç kimseye şampiyonluk sözü vermedim, ama devre arası transferi yapmak istemedim. 2-3 tane hocamızın istediği olursa transfer yapacağız. Forvet ihtiyacını herkes söylüyor. Sokakta kestanecide görsem diyorlar forvet alacak mısın? diye. Bir golcü katmamız lazım, öne de bir adam alacağız. Doğru şeyleri oturtursak, bizim takıma uyarsa olacak. Biraz geçen seneki Beşiktaş gibi. Geçen sene aynen kadromuzda 14 kişiydi oynayan, Beşiktaş'ta şampiyon oldu. Bizim takımın karakterine uyan oyuncularla anlaşma sağlayabilirsek 2-3 oyuncu alacağız" diye konuştu.

(Ozan Buğra Koşar/İHA)

Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: 2-3 transfer yapacağız
Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: 2-3 transfer yapacağız
Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: 2-3 transfer yapacağız

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Hakan Karaahmet, Giresunspor, Okan Kocuk, Transfer, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Hakan Karaahmet: '2-3 transfer yapacağız' - Son Dakika


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