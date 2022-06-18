Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı, 16 Haziran 2022'de yapılan ad çekme sonucunda HSK tarafından atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen 95 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yer aldı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet, Hakim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... Hakim ve savcı adaylarının atamalarına dair karar Resmi Gazetede - Son Dakika

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