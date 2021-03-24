Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı - Son Dakika

Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

24.03.2021 09:54

Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Hakkari- Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle Çukurca karayolu bir süreliğine ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde etkili olan yağışlar belirli aralıklarla etkisini sürdürüyor. Hakkari-Çukurca karayolunun 56. kilometresinde bulunan Kasran mevkiindeki menfez ise sel nedeniyle hasar gördü. Yolu açmak için Karayolları 114. Şube Şefliği ekipleri çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karayoluna yer yer kaya parçalarının düştüğünü belirten yetkililer, ekiplerin zaman zaman müdahalede bulunduğunu ifade ettiler.

Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı
Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı

Çukurca, Hakkari, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hakkari-Çukurca karayolu sel nedeniyle kapandı - Son Dakika


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