Hakkari'de tırmandığı ağaçta mahsur kalan kedi, Hakkari Devlet Hastanesi'ndeki güvenlik görevlilerince kurtarıldı.
Dağğöl Mahallesi'nde köpeklerin saldırdığı kedi, Hakkari Devlet Hastanesi bahçesindeki ağaca tırmandı.
Ağaçtan inemeyerek mahsur kalan kediyi, hastanenin güvenlik görevlileri kurtardı.
Görevliler, sıcak bir yere götürdükleri kediyi besledikten sonra yaşam alanına bıraktı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Ağaçta mahsur kalan kediyi hastane personeli kurtardı - Son Dakika