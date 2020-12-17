Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu

17.12.2020 17:32
Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu, System.String[]

Bir son dakika haberine göre HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 103 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta 103 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Esendere beldesi Güldalı köyü yol güzergahında, batı illerine sevkiyat halindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenen 103 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu

Yüksekova, Polis, Eroin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu - Son Dakika


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