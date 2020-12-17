Son dakika: Hakkari'de, araçta 103 kilo eroin bulundu - Son Dakika

Yüksekova Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı polis ekipleri, Esendere beldesi Güldalı köyü yol güzergahında, batı illerine sevkiyat halindeki aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenen 103 kilo 800 gram eroin ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

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