Son dakika... Hakkari'de dezavantajlı çocuklar için kayak etkinliği - Son Dakika

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından "Okul Destek Projesi" kapsamında dezavantajlı öğrenciler için kayak etkinliği düzenlendi.

Proje kapsamında kentteki Merga Bütan Kayak Merkezi'ne götürülen çocuklar, doyasıya kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, Sosyal ve Ekonomik Destek hizmetinden yararlanan çocukların sadece maddi olarak değil akademik, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerle desteklendiğini belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkanvekili İdris Akbıyık'ın talimatları ile çocukları kayak merkezine götürdüklerini aktaran Kaya, şöyle konuştu:

"Çalışmaları il ve ilçelerimizde yürütmekteyiz. Bu kapsamda il müdürlüğümüz tarafından yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Programı kapsamında il ve ilçelerimizde 2020 yılında 971 öğrenci olmak üzere toplam yıllık 12 milyon lira çocuklarımızın ailelerine ödenek aktarıldı. Kayak merkezinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından kayak ve malzeme desteği sağlanan çocuklar, keyifli vakit geçirdi."