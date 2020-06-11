Son Dakika | Hakkari'de iki araç çarpıştı: 2'si ağır 4 yaralı

Son dakika haberlerine göre HAKKARİ'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

HAKKARİ'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Hakkari- Van karayolu Depin mevkisinde meydana geldi. Hakkari'den gitmekte olan Sergen Taş yönetimindeki 30 T 0048 plakalı taksi, karşı yönden gelen Recep Bozkurt'un kullandığı 34 HJ 6732 plakalı araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Sergen Taş ve Recep Bozkurt ağır yaralanırken, Bozkurt'un yanında bulunan 2 kişi de hafif yaralandı.Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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