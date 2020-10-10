Son Dakika | Hakkari'de kaçakçılık operasyonu
10.10.2020 18:33
Edinilen son dakika gelişmesine göre HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, jandarma ekiplerince durdurulan araçta yapılan aramada 1 milyon 250 bin TL değerinde kaçak malzeme ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Hakkari Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Şemdinli ilçesine bağlı Boğazköy yol kontrol noktasında bir araç durduruldu. Ekiplerin araçta yaptığı aramalarda yurda kaçak yollarla sokulduğu tespit edilen ve piyasa değeri 1 Milyon 250 bin TL olan, 480 av tüfeği, 6 bin kurusıkı tabanca şarjörü, 150 kurusıkı tabanca namlu ve mekanizması ele geçirildi. Araç sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika Alaattin Çakıcı'ya verilen 17 yıl hapis cezasıyla ilgili istinaf ve temyize gidilecek Dünyaya nükleer gözdağı! Kuzey Kore, askeri geçit töreninde füzelerini sergiledi 3 öğrencisiyle cinsel ilişkiye girip hamile kalan öğretmene 60 yıl hapis cezası isteniyor İki yıl önce kaybolan model Eloisa Pinto, gecekondu mahallesinde perişan halde bulundu 34 yıldır küs olan öz kardeşlerden fıkra gibi arazi kavgası Hatay'ı bunlar mı yaktı? 30 saniyelik video sosyal medyada elden ele dolaşıyor Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek Hatay'da yangın yeniden şiddetlendi! Alevler evlere sıçradı, vatandaşlar bölgeden uzaklaşıyor