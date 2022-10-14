Son Dakika | Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika
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Son Dakika | Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

14.10.2022 21:37
Son Dakika | Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi

Son dakika gündem haberine göre Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el bombaları ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İlçe Jandarma Komutanlığının sorumluluk alanındaki Tütünlü köyü Bere Tepe ve Yanık Yer mevkisinde "Şehit Jandarma Er Ali Çelik 2022/139 (Tütünlü-2) Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda dere yatağındaki aramada, kayalık alana gizlenmiş 8 roketatar mühimmatı, 8 roketatar sevk fişeği, 8 el bombası ve 214 biksi fişeği bulundu.

Bölgede operasyon sürüyor.

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Kaynak: AA

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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