Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Şemdinli, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Hakkari'de kayalık alana gizlenmiş el bombaları ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

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