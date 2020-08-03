Son dakika! Hakkari'de minibüs, şarampole devrildi: 6 ölü, 1 yaralı (3) - Son Dakika

HAKKARİ VALİSİ AKBIYIK'TAN AÇIKLAMA

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesi Cilo-Sat Dağları bölgesine pikniğe giden Milli Eğitim personeli ve sivillerin bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kaza ile ilgili açıklama yaptı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yaralıyı ziyaret eden Vali Akbıyık, büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunan Vali Akbıyık, "Bugün sabah 09.45 cıvarında üzücü bir haberle sarsıldık. Yüksekova ilçesindeki Cilo sat göllerine pikniğe giden vatandaşlarımızın kaza yapmasıyla 6 vatandaşımızın vefat haberini öğrendik. Kaza yapanların 2 tanesi memur, 1'i ücretli oğretmen 1'i İŞKUR persolenimiz, 2'si sivil vatandaşımızdır. 1 sivil vatandaşımız da yaralıdır. Milli Eğitim camiamızın milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,