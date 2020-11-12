Hakkari'de 25 yıl önce şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın adına oluşturulan kütüphanenin açılışı törenle yapıldı.

1995'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 10 çocuk babası güvenlik korucusu Adıyaman'ın anısına, Atatürk Kültür Merkezi'nde kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışını yapan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kütüphanenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Akbıyık, emeği geçenlere teşekkür ederek, kentin terörle mücadelede çok şehit verdiğini belirtti.

Akbıyık ve beraberindeki İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Taşdemir, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, Hakkari Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve şehit yakınları ile kütüphaneyi gezdi.