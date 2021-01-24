Son dakika... Hakkari'de şehit olan piyade er Selim Gedik'in naaşı Kocaeli'ye getirildi - Son Dakika

Hakkari'de 19 Ocak'ta teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan piyade er Selim Gedik'in (21) naaşı, askeri uçakla Kocaeli'deki Cengiz Topel Askeri Havaalanı'na getirildi.

Şehidin cenazesini, ailesi, yakınları ve Kocaeli Vali Yardımcısı Suat Yıldız, Sakarya Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, askeri ve mülki erkan karşıladı.

Türk bayrağına sarılı şehidin naaşı, askeri uçaktan tören mangasınca alınarak Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cenaze nakil aracına kadar omuzlarda taşındı.

Şehit Gedik'in naaşı, kara yoluyla memleketi Sakarya'ya götürüldü.