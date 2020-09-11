Son dakika... Hakkari'de silah ve mühimmat ele geçirildi - Son Dakika

Hakkari'nin Oğul köyü kırsalında silah ve mühimmat ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile gerçekleştirilen PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Yıldırım-2 Cilo Operasyonunun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "9 Eylül 2020 günü ilimiz merkez Oğul köyü Aziziye Deresi mevkiinde yapılan operasyonda 3 bölücü terör örgütü mensubu yakın hava desteği neticesinde silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. 10 Eylül 2020 günü bölgede yapılan arama tarama faaliyeti sonucunda; 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 3 adet el bombası, 3 adet şemsiye, 5 adet şarjör ele geçirilmiştir" denildi. - HAKKARİ