Son dakika... Hakkari'de terör mağduru aileler yeni yuvalarına kavuşuyor - Son Dakika

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör mağdurları için yaptırılan 3 bin 63 konuttan 986'sının daha hak sahiplerine teslimi için kura çekimine başlandı.

Huzur ve güvenliğin tesisi amacıyla 4 yıl önce PKK'lı teröristlere yönelik ilçede başlatılan, "Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu"nun ardından teröristlerin neden olduğu mağduriyetin giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

Terör saldırılarında evleri yıkılan veya kullanılamayacak durumda olanlar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresince (TOKİ) Esenyurt Mahallesi'nde modern standartlarda yaptırılan 3 bin 63 konuttaki çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı.

Önceki kura çekiminden kalan 1. bölgedeki 69 ile 2. ve 3. bölgedeki 899 konut için Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak içeri alındı.

Salonda yoğunluk oluşmaması için dışarıda ses sistemi kurularak vatandaşların kura çekimlerini takip etmeleri sağlandı.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazmi Yakar, programda yaptığı konuşmada, PKK'lı teröristlerin çukur eylemleri nedeniyle vatandaşların mağduriyet yaşadığını söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının ardından evlerin ağır hasar gördüğü belirlenen vatandaşlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla TOKİ tarafından ilçede 5 bölgede 3 bin 63 konut ihalesinin 2016'da yapıldığını vurgulayan Yakar, şöyle konuştu:

"Bu konutlardan 1. bölgedeki 1. ve 2. etapta biten 1256 konuttu. 1187'sini hak sahiplerine teslim ettik.1. bölgede kalan 69 konutun yanı sıra 2. bölgeden 598 ve 3. bölgeden 301 konut için başvuru yapıp ev almak isteyen vatandaşlarımız için yeni talepler alındı. Bugün Yüksekova noterince çekilecek kura sonuçlarına göre hak sahipliğini kazanan vatandaşlar için noterden bize gelecek liste doğrultusunda anahtar teslimi yapılacaktır."

Kura çekiminin akşam saatlerine kadar sürmesinin beklendiği belirtildi.

Önceki kura çekimlerinde 1. bölgede yer alan bin 256 konuttan bin 187'si hak sahiplerine teslim edilmişti.