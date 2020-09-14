Son dakika... Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi - Son Dakika

Açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde 1 EYP ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce (METİ) imha edildi." ifadesi kullanıldı.

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