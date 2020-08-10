Son dakika... Hakkari'de zırhlı aracın devrilmesi sonucu şehit olan polisler için tören düzenlendi - Son Dakika

Şehit Kısar'ın cenazesi memleketi Antalya 'ya, şehit Gül'ün cenazesi ise Kahramanmaraş 'a uğurlandı.

Hakkari 'nin Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu şehit olan 2 özel harekat polisi için tören düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2020 09:19

Kaynak: AA

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