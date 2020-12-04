Hakkari Devlet Hastanesine "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme" yönetmeliği kapsamında "Erişilebilirlik Belgesi" verildi.

Hastanede düzenlenen törende konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde tüm sağlık çalışanlarının Hakkari'deki vatandaşların sağlıkları ile yakından ilgilendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılının "erişilebilirlik yılı" ilan edildiğini vurgulayan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu belge hastanemize ve hastane çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye genelinde bu erişilebilirlik belgesi çok az sayıda kurumlarımızda var. Hakkari Devlet Hastanesine bu belgeyi verdiğimiz için kendimizi mutlu hissediyoruz. Tekrar bütün sağlık çalışanlarını tebrik ediyoruz."

Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Hüseyin Kara ise Dünya Engelliler Günü'nde böyle bir belgeyi almalarının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmet Salih Kaya, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr Hüseyin Kara'ya "Erişebilirlik Belgesi"ni takdim etti.