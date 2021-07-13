EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ AKTAŞ'TAN BAŞSSAĞLIĞI MESAJI

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, polis memurunun silahlı saldırısında yaşamını yitiren Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher için başsağlığı mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter hesabından paylaşılan mesajda Aktaş, şunları kaydetti: "Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcımız Hasan Cevher, 13.07.2021 tarihinden bir polis memuru tarafından silahlı saldırıda yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."