Son dakika: Hakkari ve Yüksekova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Hakkari ve Yüksekova ilçesinde çok sayıda uyuşturucu ve gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, "10.10. 2020 günü ilimiz merkez ve Yüksekova ilçemizde yapılan çalışmalarda,"60 kilo 450 gram eroin maddesi, 52 kilo 740 gram afyon sakızı, 25 kilo 800 gram metamfetamin, 3 bin 290 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, 4 şahıs hakkında adli tahkikat yapılmıştır. Ayrıca Suriye uyruklu şahıs resmi evrakta sahtecilik suçundan yakalanmış olup işlemlerinin ardından sınır dışı edileceklerdir" denildi. - HAKKARİ