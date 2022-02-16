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Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

16.02.2022 15:15

Son dakika habere göre Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı Şanlıurfa'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Karaali Jandarma Karakol Komutanlığı ve Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timleri dolandırıcılık suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan Ş.D. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yakalanmamak için kılıktan kılığa giren şahsı izine ulaşan ekipler, operasyon düzenledi. Operasyon esnasında kaçmaya çalışan şahıs, tarlada yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıs, jandarmadaki işlemlerinin ardından gönderilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı
Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

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Dolandırıcılık, Şanlıurfa, Eyyübiye, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Hakkında 14 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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