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Son dakika... Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika

Son dakika... Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

10.01.2022 11:51
Son dakika... Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı

Son dakika haber: "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

"Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında; "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan aranan ve hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.K. adlı şahsın Mamak ilçesinde olduğu bilgisine ulaşıldı.

Bölgede yapılan araştırma ve takip sonucunda E.K. adlı şahıs 08 Ocak 2022 tarihinde Mamak ilçesi Zirvekent Mahallesinde yakalanarak Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - ANKARA

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Uyuşturucu, Jandarma, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs jandarmadan kaçamadı - Son Dakika
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