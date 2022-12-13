Hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı

Beşiktaş Belediyesine 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Hakkında gözaltı kararı olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Murat Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar'ın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirileceği öğrenildi.
Öte yandan operasyonun ardından açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi, tüm çalışanların görevi başında olduğunu söyleyerek, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında, 'Beşiktaş Belediyesine operasyon' başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.
Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet ağı' olduğunu fark eden müfettişler hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.
Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı - Son Dakika