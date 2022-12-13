Hakkında yakalama kararı bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Kastamonu'da yakalandı

Beşiktaş Belediyesine 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

MURAT HAZİNEDAR, KASTAMONU'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında gözaltı kararı olan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'la ilgili yeni gelişme yaşandı. Murat Hazinedar, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yakalandı. Hazinedar'ın soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

"OPERASYONUN BELEDİYEMİZİN MEVCUT YÖNETİMİ İLE İLGİSİ BULUNMAMAKTADIR"

Öte yandan operasyonun ardından açıklama yapan Beşiktaş Belediyesi, tüm çalışanların görevi başında olduğunu söyleyerek, "Bugün çeşitli basın yayın organlarında, 'Beşiktaş Belediyesine operasyon' başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" demişti.

VERİLMEMESİ GEREKEN RUHSATLAR VERİLMİŞ

Soruşturma 2016 yılında 2 müfettişin yaptığı incelemelerle başladı. Müfettişler belediyede yaptıkları incelemelerde verilmemesi gereken ruhsatların verildiğini fark edince araştırmaları derinleştirdi. Yapılan incelemenin ardından da belediyede 'rüşvet ağı' olduğunu fark eden müfettişler hazırladıkları raporları İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına iletti.

4 ŞEHİRDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Raporların ardından konuyla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, aralarında eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın da bulunduğu 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı. Kararla birlikte Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin kaldıkları tespit edilen İstanbul merkez olmak üzere Ordu, Ankara ve Çanakkale'deki çok sayıda adrese bu sabah eş zamanlı operasyon düzenledi.

ESKİ BAŞKAN YARDIMCILARI DA GÖZALTINDA

Operasyonda Beşiktaş eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı ve halen görevde bulunan zabıta memurlarının da aralarında bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı.