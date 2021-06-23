HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILAN YOUTUBER BAKHSHALİYEV, İFADE VERDİ - Son Dakika

BAĞCILAR'da su satan çocukla ilgili çektiği videosu kurgu çıkan Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev (21) 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçundan yargılandığı davada hakkında çıkarılan yakalama kararı üzerine adliyeye gelerek, ifade verdi. Bakhshalıyev, kendisini "Kesinlikle kimseyi aşağılama kastım yoktu" diyerek savundu.

Azerbaycan uyruklu Youtuber Fariz Bakhshaliyev "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 9 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasına katılmadı. Mahkeme de sanık Bakhshaliyev hakkında 'yargılamadan kaçtığı' gerekçesiyle, savunması alınıp serbest bırakılmak üzere yakalama kararı çıkarttı.

"KESİNLİKLE KİMSEYİ AŞAĞILAMA KASTIM YOKTUR"