Son dakika! Haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

ADANA'da, 'uyuşturucu ticareti yapma' suçundan haklarında hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanıp, cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan haklarında kesinleşmiş hapis cezası olan 2 kişinin yakalanması için operasyon düzenledi. Şüphelilerin, merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi ve merkez Seyhan ilçesine bağlı Döşeme Mahallesi'ndeki evlerine eş zamanlı baskın düzenleyen polis, 3 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan Nihat B. (43) ile 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan Metin O.'yu (31) yakaladı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nihat B. ve Metin O., cezaevine gönderildi.