DÜZCE Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü - Son Dakika

DÜZCE Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
09.03.2021 08:29
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördüDÜZCE'de sebze ve meyve halinde kasaların yanması sonucu yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.
Halde çıkan yangında 1 ton soğan zarar gördü
DÜZCE'de sebze ve meyve halinde kasaların yanması sonucu yaklaşık 1 ton soğan zarar gördü.
Akınlar Mahallesi'ndeki Düzce Belediyesi sebze ve meyve halinde saat 06.30 sıralarında yangın çıktı. Ahşap meyve kasalarının tutuşması sonucu çıkan yangın, soğanların bulunduğu alana sıçradı. Durumu fark eden hal esnafı, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında 1 ton soğan zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Son Dakika Öldürüp cansız bedenini molozlarla kapattığı adamın karısıyla yasak aşk yaşadığı iddia edildi Papa'ya tarihi Irak ziyaretinde büyük şok! Diyanet İşleri Başkanı görüşme teklifini reddetti İşten çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı ABD'de "tamamen aşılanmış" kişiler için maske ve mesafe kalkıyor Rasim Öztekin'in vefatı siyaset, sanat ve iş dünyasını yasa boğdu Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı çıldırttı: Kalleşlik Baba 10 yaşındaki çocuğunu boğarak öldürdü, polisi arayıp 'Birini öldürdüm' dedi İngiltere, 90 adetlik F-35 savaş uçağı alımını iptal etti