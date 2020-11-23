Son dakika... Haldun Dormen koronavirüse yakalandı
23.11.2020 00:07
Usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler.
Usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler.
Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.
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