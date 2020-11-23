Son dakika... Haldun Dormen koronavirüse yakalandı

Usta oyuncu Haldun Dormen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Du¨n yapılan test sonucumun pozitif olduğunu o¨ğrendim fakat durumum gayet iyi. Doktorlarım yaptıkları kontrollerin sonucunda her şeyin olumlu yo¨nde seyrettiğini bildirdiler.

Lu¨tfen nerede olursak olalım kendimizi ve c¸evremizdekileri en gu¨venli şekilde korumaya, maskemizi takmaya ve sosyal mesafeli kalmaya dikkat edelim. Hep birlikte bu viru¨su¨n u¨stesinden geleceğimize inanıyorum.