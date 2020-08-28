Son Dakika: Halep'te bina çöktü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Halep'te bir binanın çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Suriye'nin Halep kentindeki Al-Salihin semtinde bulunan 4 katlı bir bina çöktü. Olayda 1 kadın hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayın ardından sivil savunma ekipleri Al-Salihin semtine geldi. Yaralı hastaneye kaldırılırken arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yaralı ve ölü sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.

Resmi kaynaklara göre, çöken bina daha önce Suriye rejim güçlerinin saldırılarında büyük hasar gördü. Yerel yetkililerin binayı yıkmak için önceden binadaki sakinlerin tahliyesi için uyarı yaptığı öğrenildi. Gidecek yerleri olmadığı için çaresiz kalan bazı aileler ise başka bir seçenek bulamayınca çökme tehlikesi bulunan binada yaşamaya devam etti. - HALEP