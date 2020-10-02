Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü - Son Dakika

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

HALİÇ Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan bir araç, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine daha sonra bariyerlere çarptı.

Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü, System.String[]
HALİÇ  Köprüsü üzerinde seyir halinde bulunan bir araç, başka bir otomobilin sıkıştırması sonucu önce aydınlatma direğine daha sonra bariyerlere çarptı. Kazada açılan bagaj bölümünden fırlayan 9 yaşındaki Emircan Koçak feci şekilde can verdi. Otomobil içinde bulunan 3 kişi de yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden 9 yaşındaki Emircan Koçak'ın memleketi Tokat'ta toprağa verileceği öğrenildi.

Haliç Köprüsü Topkapı İstikametinde saat 04.30 sıralarında meydana gelen kaza görgü tanıklarının ifadelerine göre şöyle gelişti: Erkan Koçak, yönetimindeki 34 BZ 1643 plakalı hafif ticari araçla seyir halindeyken bir otomobil tarafından sıkıştırıldı. Panik yaşayan Erkan Koçak direksiyon hakimiyetini kaybedince önce yol kenarındaki elektrik direğine daha sonra da bariyerlere çarptı.

BAGAJDAN FIRLADI

Çarpmanın etkisiyle aracın bagaj kapağı açıldı. Arkada oturan 9 yaşındaki Emircan Koçak, kaza yapan araçtan fırlayıp direk ve bariyerlere çarparak feci şekilde can verdi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDIÇevreden yetişen vatandaşlar durumu polise bildirdi. Araçta sıkışan 3 yaralı ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneye kaldırılan Ömer Koçak, Erkan Koçak ve Mediha Koçak'ın durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAÇAN SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDIPolis ekipleri, hafif ticari aracı sıkıştırarak kaza yapmasına sebep olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsünü yaptıkları çalışma ile kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

"ÇOCUK ARKA CAMDAN FIRLADI"Kazayı gören başka bir sürücü, "Önümüzde oldu kaza. Beyaz bir otomobil aracı sıkıştırdı. Adam da kaçacak yeri olmadığı için sağa sola savrulduktan sonra çocuk arkadan düştü. Ondan sonra zaten olanlar oldu. Sağa sola savrulmanın etkisiyle, bayağı da hızlıydı zaten çocuk da arka camdan fırladı. Olaya birebir şahit oldum. Vuran adam da kaçtı zaten" şeklinde konuştu.Kazayı haber alıp olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren bir kadına sağlık ekipleri müdahale etti. Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü üzeri Edirne istikametinde trafik aralıklarla tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan aracın ve hayatını kaybeden çocuğun cenazesinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

EMİRCAN KOÇAK'IN CENAZESİ MEMLEKETİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ9 yaşındaki Emircan Koçak'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak, bugün akşam saatlerinde memleketi Tokat'ta gönderildi. Emircan Koçak'ın Tanoba kasabasında toprağa verileceği öğrenildi.

Adli Tıp Kurumu çıkışında yaşanan kazayla ilgili konuşan Emircan Koçak'ın kuzeni Burhan Köybaşı, "Bizim bildiğimiz memleketten geliyorlarmış. Yolda normal bir hızda seyrederken, kuzenimin anlattığı arkadan aşırı hızla gelen aracın biri çarpıyor. Çarpmayla aracın direksiyon hakimiyetini kaybediyor bariyerlere vuruyor. Bu arada arka bagaj kapağı açılıyor en küçük kuzenim de yere düşüyor. Çarpan kişi de hiç dönüp bakmadı mı bu insanlara ne olmuş diye. İnsan bir köpeğe vuruyor da dönüp bakıyor. Acaba bir şey mi oldu diye? Hayat bu kadar ucuz mu? Benim eniştem hastanede yatıyor, halam kriz geçirdi" dedi.


- İstanbul
Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü

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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 16:03 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haliç Köprüsü'nde feci kaza: Araçtan yola fırlayan çocuk bariyerlere çarparak öldü - Son Dakika

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