Son dakika haberi... Haliç'te nefes kesen kovalamaca - Son Dakika

Son dakika haberi... Haliç'te nefes kesen kovalamaca
09.01.2021 15:46
Son dakika haber: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kontrolünden kaçan şüpheli şahıslar, Haliç'e kadar süren nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandıEdinilen bilgilere göre korona virüs sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kontrolünden kaçan şüpheli şahıslar, Haliç'e kadar süren nefes kesen kovalamaca sonunda yakalandı
Edinilen bilgilere göre korona virüs sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde görev yapan polis ekipleri, şüpheli bir aracı durdurmak istedi. Ancak otomobildeki 3 kişi, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine zanlılarla polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Şüpheli araç, Şişli ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Haliç Köprüsü üzerinde durduruldu. Alkollü olduğu öğrenilen şahıslar, polis tarafından gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Polisin araçtaki incelemeleri sürüyor.
-İHA-
Son Dakika Milli futbolcumuz Cenk Tosun, 357 gün sonra golle tanıştı Koluna çelik tel saplanan işçinin imdadına itfaiye yetişti Kendisine ve kızlarına işkence yapan eşini öldüren Melek İpek tutuklandı İçinden 'ay-yıldız' figürü çıkan kayısı ağacı incelemeye alındı Dövüp soydukları adamı otomobilin bagajından atarken polise yakalandılar Kendisine işkence eden cani eşini vuran Melek'in çocukları: Tüfeği bize de doğrulttu, sürekli öldürmekle tehdit ediyordu "Her zaman bunu hayal ettim" deyip genç kızın cansız bedeni ile ilişkiye girdi Yavru köpekleri annelerinden ayıran belediye görevlilerini uyaran genç kız saldırıya uğradı