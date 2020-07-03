Son dakika... Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak - Son Dakika

Son dakika... Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak

Son dakika spor haberine göre Eski milli futbolcu Halil Altıntop'un Bayern Münih'in genç takımında antrenörlük yapacak.

Eski milli futbolcu Halil Altıntop'un Bayern Münih'in genç takımında antrenörlük yapacak.

Almanya'nın Bild gazetesinin haberine göre, Bundesliga'da yıllarca forma giyen Halil Altıntop, gelecek sezon Bayern Münih Kulübü'nün U16 genç takımında yardımcı antrenörlük yapacak.

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ALEXANDER MOJ'UN YARDIMCILIK GÖREVİNİ ÜSTLENECEK

Halil Altıntop'un 4 ay önce Bayern Münih antrenman tesislerini ziyaret ettiğini hatırlatan gazete, Halil Altıntop'un söz konusu kulübün U16 genç takımını çalıştıran Alexander Moj'un yardımcılık görevini üstlendiğini okurlarına aktardı. Sırasıyla Schalke 04, Kaiserlautern ve Augsburg formalarıyla Bundesliga'da 351 maçta top koşturan Halil Altıntop, aktif futbola veda ettikten sonra antrenörlük çalışmalarına başlamıştı. VFB Stuttgart'ın teknik heyetinde 6 ay gibi bir süre yer alan Halil Altıntop, 4'üncü lig ekiplerinden Schwaben'de de antrenör olarak görev yaptı.

HALİL ALTINTOP: ÇOK HEYECANLIYIM

Halil Altıntop gelecek sezon Bayern Münih'in U16 takımında antrenörlük görevi yapacak olmasıyla ilgili olarak, "Genç oyuncular anlamında Bayern Münih, Avrupa çapında bir adres durumunda. Böyle bir grubun bir parçası olacağım için çok sevinçli ve heyecanlıyım" dedi.


Halil Altıntop, Bayern Münih, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:31 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika... Halil Altıntop, Bayern Münih'in gençlerini çalıştıracak - Son Dakika Spor
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