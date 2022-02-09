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Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında

09.02.2022 22:10

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde evinin önünde pusu kurularak öldürülen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı suikastıyla ilgili İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Ayrıca Girne'de, Ömer Tunç adlı bir şahıs da yakalandı.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı.

HALİL FALYALI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Otomatik silahlarla gerçekleştirilen saldırıda Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Vücuduna 7 kurşun isabet eden Halil Falyalı, önce Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KKTC'DE GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı cinayeti ile ilgili soruşturma sürerken gözaltılar da devam ediyor. Sabah saatlerinde KKTC'de 1 kişinin gözaltına alınmasının ardından akşam saatlerinde Lefkoşa Ercan Havalimanında yurtdışına çıkış yapmaya çalışan 2 şüphelinin daha polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

İSTANBUL'DA 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Saldırı sonrasında olayı soruşturan KKTC Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyonda, cinayette dolaylı yoldan ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince bugün bazı adreslere baskın düzenlenmişti. Yürütülen soruşturma doğrultusunda düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan zanlılar, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kıbrıs polisine teslim edilecek. Böylece Falyalı cinayetiyle ilgili gözaltı sayısı 6'ya yükseldi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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