Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi - Son Dakika

- Halil Falyalı cinayetinde gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi

GİRNE - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili dün gözaltına alınan 4 kişi bugün mahkemeye sevk edildi.

KKTC'de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürüldüğü silahlı saldırı ile bağlantılı olabileceği düşünülerek dün akşam gözaltına alınan 4 kişi, bugün Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan zanlılardan Veysel Sarı ve Musa Çiçek, "tasarlayarak adam öldürme", "kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma", "kasti hasar ve yerleşim yerinde ateş açma" suçlamaları ile mahkemeye çıkarıldı.

Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın 2 yakın koruması Türkistan Gülce ve Halil Işık da silahlı saldırının olduğu gece kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde kullanma, taşıma ve yerleşim yerinde ateş açma suçlarından Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Gülce ve Işık hakkında soruşturma amaçlı 3'er günlük tutuklama emri verildi.

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'a yönelik silahlı saldırıda gözaltı sayısı böylece 6'ya yükseldi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.