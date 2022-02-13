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Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerine başlandı - Son Dakika

Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerine başlandı

13.02.2022 14:07
Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerine başlandı

Son dakika haberleri: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Halil Falyalı cinayetine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan aralarında Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'un de bulunduğu 6 kişinin ifade işlemlerine başlandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) Halil Falyalı cinayetine ilişkin İstanbul'da gözaltına alınan aralarında Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'un de bulunduğu 6 kişinin ifade işlemlerine başlandı.

Kumarhane ve bahis işletmecisi Halil Falyalı, 6 gün önce KKTC'nin Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförünün öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da son 5 gün içinde değişik zamanlarda aralarında kamuoyunda "Söylemez Kardeşler" olarak bilinen suç örgütüne mensup 2 kişinin de olduğu 6 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan diğer şüphelilerin 'Söylemez' soy isimli olmadığı kaydedilmişti.

KKTC ve Türk güvenlik birimlerince sağlanan koordinasyon doğrultusunda soruşturmanın İstanbul ayağında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Faysal Söylemez ve Mustafa Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin sorgu işlemlerine başlandı. - İSTANBUL

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Mustafa Söylemez, Halil Falyalı, İstanbul, Kıbrıs, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerine başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Halil Falyalı cinayetinde İstanbul'da gözaltına alınan zanlıların ifade işlemlerine başlandı - Son Dakika
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