Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi - Son Dakika

Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi

04.12.2020 08:18

Son dakika haber: Tüm dünyada olduğu gibi Filistin'de de kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından koruyamayan engellilerin bakımı daha zor hale gelirken, El-İhsan Derneği, bakımını üstlendiği engellilerin tamamının korunmasını sağladı.

Tüm dünyada olduğu gibi Filistin'de de kendilerini yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından koruyamayan engellilerin bakımı daha zor hale gelirken, El-İhsan Derneği, bakımını üstlendiği engellilerin tamamının korunmasını sağladı.

Filistin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler'in (BM) engellilerin sağlıklı bireylerle arasındaki eşitsizliği artırdığına dikkat çektiği Kovid-19 salgını gölgesinde kutlanıyor.

Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde 38 yıl önce kurulan El-İhsan Derneği, Filistin topraklarında zihinsel ve fiziksel engellilerin bakımını üstlenen tek hayır kurumu.

BM, özel gereksinimli bireylerin Kovid-19'dan en çok zarar gören kesim olduğunu belirtirken, El-İhsan Derneği, bakımını üstlendiği engellilerin tamamının korumasını sağladı, şimdiye kadar kurum bünyesinde virüse yakalanan olmadı.

BM dünyadaki engellilerin sayısının yaklaşık bir milyar olduğunu, bunların yüzde 80'inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığını ve Filistin'deki engelli sayısının yaklaşık 93 bin olduğunu belirtiyor.

El-İhsan Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Semih ed-Duveyk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgından kaynaklanan bütün zorluklara rağmen kısıtlamaların uygulandığı dönemde hizmetlerini sunduklarını ifade etti.

Herhangi bir enfeksiyon riskine karşı tüm hizmetleri katı sağlık koşulları ve protokollere uygun şekilde verdiklerini aktaran Duveyk, çeşitli fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan 270 kişinin bakımı üstlendiklerini kaydetti.

Bakımını üstelendikleri kişiler arasında otizmli ve down sendromlu çocukların da bulunduğuna dikkati çeken Duveyk, "Biz kurum olarak engelli bireylere onurlu bir yaşam sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Duveyk, "Bugün, engelli bireylerin hizmetlere ve eğitime ulaşımında eşitlik ve adalet davalarını benimsemeye devam edeceğimiz mesajını veriyoruz." diye konuştu.

Dernek engellilere destek vermeye devam ediyor

İhsan Derneği Kovid-19 İzleme Komitesi'nde gönüllü Sair Gafişe, "Mart ayında ilan edilen olağan üstü hal kapsamında engellilerin evlerine gönderilmesi kararının ardından sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla gruplar oluşturduk. Böylece engellileri takip etmeyi, ailelere sağlık ve psikoloji ile ilgili tavsiyelerde bulunmayı, evlerine sağlık ve yiyecek kolileri ulaştırmayı amaçladık." değerlendirmesini yaptı.

Gafişe, "Günlük ziyaretler düzenleyerek engelli bireyleri takip etmek için doktor, hemşire, fizyoterapist ve psikologdan oluşan bir saha takip komitesi oluşturduk." ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında kısıtlamalar hafifletilince katı kurallarla derneğin bölümlerini izole ettiklerini ve Kovid-19 testi yaptırmayanları kabul etmediklerini kaydeden Gafişe, "Ağustos ayının başında derneğe engellileri kabul etmeye başladık. Sıkı kurallar sayesinde şimdiye kadar Kovid-19 tespit edilen kimse bulunmadı." tespitini paylaştı.

Dernek mali sıkıntı yaşıyor

Derneğin Halkla İlişkiler Sorumlusu Abir Netişe, "Pandeminin başlamasıyla birlikte, teması azaltmak için tüm engellileri evlerine naklettik. Daha sonra en çok ihtiyaç duyanları yeniden kabul ettik." şeklinde konuştu.

Derneğin şu anda durumları kötü olan 65 engellinin bakımını üstlendiğini ve temel ihtiyaçlarını karşıladığını aktaran Netişe, derneğin temelde kişisel bağışlara dayandığını, ancak Kovid-19'un yayılması ve yaşanan mali krizin ekonomik durumlarını büyük ölçüde etkilediğini belirtti.

Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi
Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi
Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi
Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi

Birleşmiş Milletler, Batı Şeria, Filistin, Engelli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... HALİL - Filistin'de Kovid-19 salgınının ardından engellilerin bakımı daha zor hale geldi - Son Dakika


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