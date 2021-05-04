Haliliye Belediyesi, ramazan bayram öncesi ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet yardımında bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren giyim markette hazırlanan kıyafetler, görevlilerce paketlenerek belirlenen adresteki çocukların evlerine teslim edilmeye başlandı.
Açıklamada, kıyafet yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların belediyenin 444 22 63 numaralı telefonu arayarak, kayıt yaptırabilecekleri kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Haliliye Belediyesi'nden çocuklara kıyafet yardımı - Son Dakika