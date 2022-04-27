Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş - Son Dakika
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Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş

27.04.2022 13:15
Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş

Son dakika haberleri... ADAPAZARI Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan kardeşi M.Z.U. (47) yakalandı.

ADAPAZARI Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar'ı (49) pompalı tüfekle vurarak öldürdükten sonra kaçan kardeşi M.Z.U. (47) yakalandı. Kardeşler arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği belirtildi. Abdulvahit Uygar'ın, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı  M.Z.U.'nun ifadesinde, korkutmak amacıyla ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Adapazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürü Abdulvahit Uygar mesaisinin ardından kurumdan ayrılırken, kardeşiyle karşılaştı. Abdulvahit Uygar ile kardeşi M.Z.U. arasında tartışma çıktı. M.Z.U. pompalı tüfekle ateş ederek Abdulvahit Uygar'ı vurdu. Göğsü ve sırtından vurulan Abdulvahit Uygar sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Abdulvahit Uygar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Polis olayın ardından kaçan M.Z.U.'nun peşine düştü. M.Z.U., TEM Otoyolu Bolu Dağı geçişinde aracının durdurulması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.Z.U. Sakarya'ya getirildi.

İfadesi alınan M.Z.U. ağabeyiyle görüşmek için halk eğitim merkezine gittiğini söyleyerek, "İş çıkışında görüştüm. Ancak bana ters cevaplar verince sinirlendim. Tüfekle ateş ettim. Korkutmak amacıyla ateş ettim, amacım öldürmek değildi" dedi. Abdulvahit Uygar ile işşiz olduğu bildirilen kardeşi M.Z.U arasında uzun süredir mal paylaşımı konusunda anlaşmazlıklar olduğu, mahkemenin devam ettiği öğrenildi. Ayrıca, Abdulvahit Uygar'ın kardeşinin kendisini tehdit ettiği iddiasıyla daha önce savcılığa başvuruda bulunduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı verildiği belirtildi.   Abdulvahit Uygar'ın cenazesi Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Hatay'a uğurlandı.


Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş
Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş
Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş
Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş
Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş
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Halk Eğitim Merkezi, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Halk eğitim merkezi müdürü ağabeyini, mal paylaşımı anlaşmazlığından öldürmüş - Son Dakika


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