Son dakika... Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi - Son Dakika

Denizli'de halk otobüsü şoförü, fenalık geçiren kadın yolucusunu, güzergahı değiştirip hastaneye götürdü.

Otogar ile TOKİ arasında yolcu taşıyan Bülent Deyneli'nin kullandığı 20 BLD 71 plakalı Denizli Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsünde, Adalet Mahallesi'nden yaşlı bir kadın bindi.

Yoluna bir süre daha devam eden Deyneli, diğer yolcuların uyarması üzerine yaşlı kadının fenalaştığını gördü.

Güzergahdan ayrılarak yolcuyu Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servis'ine götüren Deyneli, yaşlı kadını sağlık görevlilerine teslim etti.

Dere, daha sonra diğer yolcuları inecekleri durakta bıraktı.

Kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.